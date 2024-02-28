Россия увеличила добычу газа в январе на 6,8%

Она составила 55,7 млрд куб. м, следует из данных Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия в январе 2024 году увеличила добычу природного газа на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, до 55,7 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

Этот показатель также на 3,8% выше значения декабря 2023 года и является максимальным с марта 2022 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2024 года составило 3,1 млн тонн, что на 12,9% больше, чем в январе 2023 года, и на 4,6% ниже, чем в декабре 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе выросла на 6,6% - до 9,4 млрд куб. м.

Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) с начала года составила 65,1 млрд куб. м.