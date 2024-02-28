Сбер начал сбор документов для выплаты невостребованных дивидендов за 2022 год

Такие акционеры могут подать документы в Сбербанк не позднее 30 апреля 2024 года включительно

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Владельцы акций Сбербанка, не получившие дивиденды за 2022 год из-за отказа или неполного раскрытия иностранными номинальными держателями списка владельцев акций банка, могут подать документы для получения выплат, следует из сообщения кредитной организации.

"В связи с отказом или неполным раскрытием иностранными номинальными держателями списка владельцев акций ПАО Сбербанк для получения дивидендов за 2022 год Сбербанк устанавливает временный порядок обращения акционеров для выплаты невостребованных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год", - сообщил банк.

Такие акционеры могут подать документы в Сбербанк не позднее 30 апреля 2024 года включительно. В "Сбере" пояснили, что при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности, либо недостаточности сведений, указанных в документах, банк вправе отказать в выплате дивидендов соответствующему инвестору.