В Татарстане добыли более 35,2 млн тонн нефти в 2023 году

В 2022 году в республике добыли 35,7 млн тонн нефти

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Татарстан добыл более 35 млн тонн нефти в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам совещания с руководителями малых нефтяных компаний.

"В 2023 году в Татарстане добыто 35,24 млн тонн нефти. При этом малые нефтяные компании добыли свыше 7 млн тонн нефти", - сообщает пресс-служба по итогам совещания.

В 2022 году в Татарстане добыли 35,7 млн тонн нефти, в том числе "Татнефть" - 28,6 млн тонн, малые нефтяные компании - свыше 7 млн тонн нефти. По сравнению с 2021 годом добыча выросла на 3,5%.

