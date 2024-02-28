Самарская компания в 2024 году запустит линейку комплектующих для беспилотных авиасистем

В планах произвести 1,5 тыс. беспилотников

ТАСС, 28 февраля. Самарская компания "Транспорт будущего" планирует в 2024 году произвести 1,5 тыс. беспилотников и запустить всю линейку отечественных комплектующих для производства беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На сегодняшний день мы активно расширяемся - это не только производство дронов, но и комплектующих: набор винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров. Задача у нас непростая. Нужно не просто произвести 1,5 тыс. беспилотников в этом году, а запустить всю линейку отечественных комплектующих. Уже к осени текущего года регион выйдет на локализацию ключевых элементов всех беспилотников, которые применяются в России", - цитиурет пресс-служба генерального директора ООО "Транспорт будущего" Юрия Козаренко.

По данным ведомства, весь комплекс узлов и агрегатов, а также сами БАС будут выпускаться в Самарской области. В конце 2023 года компания провела пуско-наладочные работы во время первого этапа развития проекта по сборке БАС. В первую очередь будут выпускаться агродроны в интересах сельского хозяйства. Продолжается набор сотрудников.

В правительстве отметили, что Самарская область активно решает задачу подготовки кадров для отрасли. Регион уже третий год принимает участие во Всероссийском конкурсе "Кибердром", направленном на создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров для управления беспилотными летательными аппаратам. Подготовке кадров содействует также Самарский университет имени Королева, где создан центр беспилотных систем.

Развитие БАС в регионе

Президент России Владимир Путин дал поручение о формировании отдельного национального проекта БАС, реализация которого началась с 1 января 2024 года. Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года.

В Самарской области создан региональный кластер беспилотных авиационных систем, в него вошли шесть организаций - "Транспорт будущего", Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, "Дельтатех", "Авиакор-сервис", "Автоком", "Тольятти-проект". Также разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года, которая определяет ключевые цели, задачи и ожидаемые результаты развития отрасли в регионе. Для эффективного развития кластера БАС в Самарской области установлен экспериментальной правовой режим: особый статут дает возможности для полномасштабного тестирования и усовершенствования летных характеристик, производственных технологий для БАС, а также сценариев их применения в интересах развития отрасли.

С конца 2023 года Самарская область приступила к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС, который в 2024 году в рамках национального проекта будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, по нацпроекту планируют создать наземную инфраструктуру для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, оснастить оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закупить беспилотные авиационные системы для нужд министерства лесного хозяйства.