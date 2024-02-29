Работы по освещению туристической дороги из Иркутска на Байкал планируют начать в апреле

Стоимость госконтракта на выполнение работ составляет более 166 млн рублей

ИРКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Работы по освещению двух участков Байкальского тракта, по которому идет основной поток туристов из Иркутска на Байкал, начнутся в апреле. Общая протяженность участков составляет 16 км, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

"По автомобильной дороге Иркутск - Листвянка на участке с 21 по 29 км составлена схема расстановки железобетонных опор и запрошены технические условия на присоединение к сетям электроснабжения. Ориентировочный срок начала работ - апрель 2024 года. По участку дороги с 62 по 70 км принято решение по установке освещения в два этапа. Работы по первому - с 62 км по 66,4 км - начнутся в апреле", - сказал Лобанов.

На втором этапе, срок начала реализации которого пока не определен, работы будут вестись на участке с 66,4 км по 70 км, там планируется установить металлические опоры высотой 8 м и необходимо две точки подключения к электросетям. В настоящее время прорабатывается схема размещения опор, которую нужно будет согласовать не только с сетевой организацией, но и с администрацией Листвянского муниципального образования.

По словам Лобанова, стоимость госконтракта на установку дорожного освещения составляет 166,3 млн рублей. Кроме двух участков Байкальского тракта в нем также отрезок с 0,4 км по 1,5 км автодороги "Подъезд к аэропорту", работы по которому будут выполнены в марте.

Байкальский тракт - это 70-километровая дорога, соединяющая Иркутск с поселком Листвянка на Байкале. В выходные ежедневная нагрузка на трассу составляет более 20 тыс. автомобилей. Тракт освещен только до 21 км, также фонари установлены на тех участках дороги, которые проходят по территории населенных пунктов.

Дальнейшие этапы

Министр транспорта и дорожного хозяйства также сообщил, что проектная документация по третьему этапу реконструкции Байкальского тракта на участке с 12 по 29 км находится на госэкспертизе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, заключение по ней планируется получить в первом квартале 2024 года. Сметная документация по четвертому этапу находится на корректировке, после чего тоже будет передана на госэкспертизу. "Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию иных участков автомобильной дороги Иркутск - Листвянка в настоящее время не запланировано", - сказал Лобанов. Реконструкция Байкальского тракта, предполагающая его расширение до четырех полос с разделением транспортных потоков и развязками, была проведена в 2015-2017 годах до 21 км, остальная часть дороги остается двухполосной.