В Новосибирской области дефицит кадров в ОПК вырос до 2,4 тыс. человек

Нехватка кадров не является критической для выполнения гособоронзаказа, считает замминистра труда и социального развития Владимир Машанов

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Нехватка кадров в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Новосибирской области, которая является крупным производственным центром РФ, выросла на 16%, до 2,4 тыс. человек. Однако дефицит не является критическим для выполнения гособоронзаказа, сообщила ТАСС замминистра труда и социального развития Владимир Машанов.

"Дефицит 2,4 тыс. человек. Мы за прошлый год в ОПК трудоустроили 11 тыс. человек, а уволилось оттуда около 5 тыс. Сейчас идет изменение рынка, оборонные предприятия между собой соревнуются для получения лучших специалистов", - сказал собеседник агентства.

Машанов подчеркнул, что этот дефицит не является критическим для выполнения гособоронзаказа. Нехватка этих специалистов не станет причиной остановки производства. Основной дефицит составляют высококвалифицированные рабочие профессии, среди которых операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) для изготовления изделий из металла по чертежам, фрезеровщики, токари высокого разряда.

Задача подбора необходимых кадров для предприятий решается центрами занятости населения совместно с организациями высшего и среднего профессионального образования. Для соискателей, желающих поменять место работы, сформирована система краткосрочного обучения по востребованным на рынке труда профессиям и компетенциям. Центрами занятости населения организуются специализированные мероприятия по подбору персонала необходимой квалификации для работодателей. Это специализированные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, аукционы специалистов, презентации организаций.

Всего по состоянию на начало 2024 года в региональном банке вакансий содержится около 39 тыс. предложений по трудоустройству. Большее число сотрудников требуется в промышленности, строительстве, транспорте, здравоохранении и образовании. Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса является закрытым.

В 2023 году заместитель сообщал, что дефицит составляет 1,5 тыс. человек. Позднее министр труда региона Елена Бахарева сообщила, что нехватка составляет 2 тыс. человек.

Военная промышленность Новосибирска

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Ранее замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в области выросло количество компаний, производящих продукцию для нужд армии. Всего в перечень предприятий ОПК было включено 95 предприятий. В регионе, в частности, находится авиазавод имени Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал ПАО "Компания "Сухой"), который производит бомбардировщики Су-34 и детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.