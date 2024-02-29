В Приморье внедрили систему проверки теплосетей с помощью дрона

Квадрокоптер с тепловизором поможет оценить состояние конструкций целиком и определить сроки их дальнейшей эксплуатации

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Энергетики "Приморский тепловых сетей" успешно внедрили систему проверки теплосетей на дефекты с помощью квадрокоптера с тепловизором. Как рассказал ТАСС заместитель директора по теплоснабжению "Приморских тепловых сетей" (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания") Василий Гордиенко, это позволяет предотвращать крупные повреждения.

"На сегодняшний день Приморские тепловые сети проводят проверку состояния теплотрасс в городах присутствия компании с воздуха: было закуплено необходимое оборудование - коптер и тепловизионная камера. В службе наладки и испытаний сформировали команду, которая и отвечает за проведение тепловизионного исследования. Специалисты прошли все необходимое обучение, а также оформили разрешительные документы на полеты, а их десяток: от местных административных организаций до федеральных", - рассказал Гордиенко.

По его словам, есть повреждения на сетях, которые видны на глаз, а есть те, о которых можно и не знать без тепловизора. Термографическое обследование также проходят и объекты предприятия. Задача здесь - оценить состояние конструкций целиком и определить сроки их дальнейшей эксплуатации, а при выявлении дефектов - оперативно их устранить.

"После полетов все полученные данные обрабатываются в специальной программе и позже, благодаря специалистам, визуальные данные в виде большой карты теплосетей района принимают формат текстового описания со всеми подробностями. Приморским тепловым сетям этот документ дает большие возможности для исследования трасс с земли. Коллектив отправляется на все места, где возможны утечки теплоносителя, определяет балансодержателей сетей и в случае подтверждения информации о повреждении на сети, компаниям направятся письма с требованием устранить все утечки теплоносителя", - добавил собеседник агентства.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" - первая по величине установленной мощности генерирующая компания Дальнего Востока и крупнейший участник энергетического рынка ДФО. Входит в Группу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока - 45 %.