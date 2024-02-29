На Урале автозапчасти подешевели до трети на фоне общего роста цен по РФ

Исключением стала Курганская область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Стоимость запчастей и расходников для автомобилей в регионах Уральского федерального округа упала на 9-30%. В нескольких регионах, кроме Курганской области, выручка автосервисов упала на треть, говорится в результатах исследования "Контур.Маркета", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно более раннему исследованию "Контур.Маркета", в среднем по России стоимость запчастей и расходников в январе 2024 года выросла на 26% год к году. "Вместе с тем в большинстве регионов УрФО в январе 2024 года цены на запчасти снизились на 9-30% по сравнению с январем 2023 года. Выручка автосервисов в УрФО в 2023 году упала практически на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Падение на 10-32% зафиксировано во всех регионах исследования, кроме Курганской области - там автомагазины в 2023 году заработали на 70% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом выручка также упала, сильнее всего в ХМАО - на 31%, и в Челябинской области - на 29%. Только тюменские автомагазины вышли в плюс 3%. При этом, в большинстве регионов исследования средняя цена запчасти в 2024 году снизилась по сравнению с 2022 годом. Исключения: ЯНАО - 573 рубля в среднем за деталь в 2022 и 688 рублей - в 2024, а также Свердловская область, где за два года деталь в среднем подорожала с 711 до 734 рублей.

"В большинстве регионов УрФО выручка автосалонов стабильно снижается, как и средняя цена за запчасть. Это может говорить о том, что автовладельцы начали покупать более дешевые, неоригинальные запчасти или их аналоги. Нередко автомастерские сами предлагают две цены на запчасть: более высокую - на оригинальную деталь, и низкую - на аналог. Кроме того, иногда заказать оригинальную запчасть довольно проблематично - из-за стоимости или проблем с доставкой", - пояснил руководитель проекта "Контур.Авто" Антон Мерзляченцев.

Он добавил, что на рынке растет доля продавцов с маркетплейсов. Помимо официальных дилеров, там работают и физические лица - фактически, перекупы, которые предлагают цену ниже чем розница. "При этом Урал находится рядом с Казахстаном - в частности, через Челябинскую и Курганскую области в Россию доставляют санкционные товары: от запчастей до автомобилей. Также в Курганской области активно развивается экономика в связи с ростом гособоронзаказа, поэтому цены на запчасти в УрФО в 2023-2024 годах по сравнению с 2022 годом изменились незначительно, а в ряде регионов снизились, в отличии от остальных регионов России", - добавил Мерзляченцев.

Аналитики изучили данные за полный январь 2022, 2023 и 2024 годов во всех регионах УрФО. В качестве автозапчастей выбрана широкая категория товаров - от свечей зажигания до бамперов. Поэтому динамика средних цен на запчасть может отличаться от общей динамики цен по региону.