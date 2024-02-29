Сбербанк Таджикистана через KazakhExport поддержал проекты на сумму $23 млн

Соглашение о сотрудничестве Амонатбанка и KazakhExport по открытию кредитных линий было подписано в феврале 2020 года с целью поддержки отечественных компаний и развития малого и среднего предпринимательства

ДУШАНБЕ, 29 февраля. /ТАСС/. Государственное унитарное предприятие "Сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбанк" при финансировании "Экспортно-страховой компании Казахстана KazakhExport" за три года поддержал отечественных предпринимателей в реализации 15 проектов на общую сумму свыше $23,5 млн. Это было отмечено на встрече председателя правления Амонатбанка Алиджона Салимзоды с заместителем председателя казахстанской компании Куанышем Мукажановым в Душанбе.

"ГУП "Сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбанк" с 2020 года начал сотрудничество с "Экспортно-страховой компанией Казахстана KazakhExport" и до настоящего времени через данную компанию инвестировал более $23,5 млн в 15 различных проектов отечественных компаний", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что в ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества и отметили, что "в будущем намерены еще больше расширить отношения в направлении финансирования торговли и открытия кредитных линий".

Соглашение о сотрудничестве Амонатбанка и KazakhExport по открытию кредитных линий было подписано в феврале 2020 года с целью поддержки отечественных компаний и развития малого и среднего предпринимательства, а также для импорта товаров и продукции из Казахстана. Амонатбанк является крупнейшим государственным банком Таджикистана, в структуре которого насчитывается 75 филиалов и около 550 центров обслуживания по всей стране, он обслуживает почти 8,3 тыс. организаций республики. Также банк наладил сотрудничество с 17 иностранными банками, имеет 57 корреспондентских счетов.