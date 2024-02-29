ВТБ ожидает выхода на рынок в 2024 году еще около 10 IPO объемом по 5-10 млрд рублей

Как отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук, существующая динамика на рынке акционерного капитала побуждает все больше компаний рассматривать возможность проведения IPO

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ВТБ ожидает, что 2024 год на рынках акционерного капитала станет более успешным, чем предыдущий. Об этом журналистам рассказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках Стратегической недели ВТБ. Так, ожидается, что в течение года на рынок выйдут еще около 10 IPO (первичное публичное размещение) средним объемом 5-10 млрд рублей каждое.

"При том, что год начался совсем недавно, на Московской бирже уже состоялось три IPO <…>. На текущий момент мы наблюдаем существенный интерес к проведению IPO со стороны как компаний "новой" экономики, так и эмитентов из традиционных отраслей. При этом общий макроэкономический фон является важным драйвером для роста рынка акций. Поэтому сейчас как никогда важны защита и обеспечение устойчивости российской экономики", - сказал он.

При этом существующая динамика на рынке акционерного капитала сама по себе побуждает все больше компаний рассматривать возможность проведения IPO. "Конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при сохранении текущей динамики рынка мы ожидаем увидеть еще около десяти IPO средним объемом 5-10 млрд рублей каждое", - сказал Сергейчук добавив, что наибольшая активность прогнозируется от IT-сектора, однако много перспективных эмитентов и из традиционных секторов экономики.

В свою очередь, объем размещений корпоративных облигаций в 2024 году будет не ниже, чем в 2023 году, когда он превысил 4 трлн рублей без учета замещающих, краткосрочных облигаций и частных размещений. "С 2014 года мы наблюдаем ежегодный рост локального долгового рынка, независимо от геополитических и экономических событий в мире. Кроме того, в этом году, по нашим оценкам, только потребности в рефинансировании могут составить более 3 трлн рублей", - рассказал топ-менеджер.

Выходить на рынок заимствований будут эмитенты из всех основных отраслей экономики, поскольку потребности в финансировании остаются, а международные рынки капитала сейчас недоступны. Некоторые эмитенты откладывают размещение облигаций на второе полугодие в ожидании снижения ключевой ставки, поэтому, вероятно, можно будет увидеть увеличение числа размещений после начала цикла снижения ключевой ставки, считают в ВТБ.