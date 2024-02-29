В Приангарье попросили передать региону 372 га вблизи Байкала для туркластера

Инвестиции в соответствующий проект оцениваются в сумму, превышающую 40 млрд рублей

ИРКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой передать в собственность региона федеральный участок площадью 372 га вблизи Байкала, где планируется создать крупный туристический комплекс "Тальцы". Об этом Кобзев сообщил в своем Telegram-канале.

"Обговорили возможность передачи из федеральной собственности в государственную собственность Иркутской области земельных участков общей площадью 372 га, которые необходимы для создания кластера "Тальцы" в границах особо охраняемой территории регионального значения", - написал Кобзев.

Проект по созданию круглогодичного кластера "Тальцы" прорабатывается правительством Иркутской области совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ". Курорт планируется построить на берегу Ангары недалеко от ее истока из Байкала. Инвестиции в проект оцениваются в сумму, превышающую 40 млрд рублей. Ожидается, что с 2035 года курорт сможет обслуживать 850 тыс. туристов в год.

В проекте "Тальцы" - строительство мест размещения туристов, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха, марины на 450 яхт, с яхт-клубом и зонами для хранения лодок.

Также на встрече обсуждался вопрос о передаче в собственность Иркутской области 14 объектов недвижимости, которые принадлежат ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". На этой территории планируется создать крупный транспортно-логистический центр. У Иркутской области выгодное расположение на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих регионы России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Создание современного складского комплекса даст дополнительный импульс для привлечения в регион федеральных ретейлеров", - сказал Кобзев. Также реализация проекта не только улучшит ситуацию с логистикой грузов в Иркутской области, но и повлияет на рост товарооборота с другими субъектами РФ и соседними странами.