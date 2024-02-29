В Белоруссии доля депозитов в нацвалюте выросла за 2023 год на 6 п.п.

Также возрос спрос на кредитные ресурсы в белорусских рублях со стороны корпоративного сектора, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Динамика перехода на национальную валюту в Белоруссии усиливается, о чем свидетельствует увеличение доли депозитов в национальной валюте в прошлом году на 6 процентных пунктов (п.п.). Об этом заявил председатель правления Национального банка страны Павел Каллаур.

"В стране реализуется концепция повышения доверия к национальной валюте. Необходимо максимально расширить использование белорусского рубля всеми участниками экономических отношений, повысить его долю в структуре банковских кредитов и депозитов. С этой задачей мы успешно справляемся", - сказал Каллаур, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, в 2023 году "доля депозитов в национальной валюте увеличилась на 6 процентных пунктов".

Кроме того, возрос спрос на кредитные ресурсы в белорусских рублях со стороны корпоративного сектора, а интерес к займам в долларах и евро сокращался. "Динамика перехода на национальную валюту усиливается, в том числе во внешнеторговых расчетах", - отметил глава Нацбанка.

По его словам, это позитивный фактор для банковской системы, так как снижаются риски потерь в условиях санкций, когда валютные средства могут оказаться замороженными.