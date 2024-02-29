В Новосибирске экс-руководителя крупного завода потребовали признать банкротом

Бывшего директора завода "Тяжстанкогидропресс" Виктора Арановского обвинили в мошенничестве и отмывании денег

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом бывшего директора завода "Тяжстанкогидропресс" Виктора Арановского, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Заявление (исковое заявление) о признании гражданина банкротом (ст. 213.4, 213.5 ФЗ "О несостоятельности")", - говорится в сообщении.

На банкротство экс-директора завода подала новосибирская компания "Сельхозхимия", производящая удобрения, однако сумма исковых требований в картотеке арбитража не указана. Ранее компания взыскивала с Арановского, а также с сельскохозяйственного предприятия "Боровлянское", где он является директором, задолженность более 6 млн рублей по договору поставки и неустойку.

Бывшие руководители предприятия Арановский и Николай Степакин были задержаны в феврале 2022 года по подозрению в мошенничестве. Позднее в отношении них было возбуждено еще два уголовных дела - о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. С 2016 по 2020 год фигуранты без ведома акционеров и членов совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО "Тяжстанкогидропресс" выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.

"Тяжстанкогидропресс" - некогда один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования, основан в Новосибирске в 1939 году. Завод был включен в число системообразующих предприятий РФ. В 2020 году на заводе начала складываться тяжелая экономическая ситуация. В середине октября 2021 года арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тяжстанкогидропресса" до апреля 2022 года. Позднее было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 млн рублей. В начале января 2023 года акции завода были проданы на торгах, их купила местная компания "Сибпроектлеспром" за 47,7 млн рублей. В феврале 2024 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил ТАСС, что "Тяжстанкогидропресс" увеличил выручку на 35%, до 220 млн рублей, и погасил долги по мировому соглашению с кредиторами.