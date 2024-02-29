"Россети" подготовили сетевые объекты в Сочи и "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи

Фестиваль состоится с 1 по 7 марта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. "Россети" в полном объеме выполнили мероприятия по подготовке сетевых объектов в Сочи и на федеральной территории "Сириус" к Всемирному фестивалю молодежи. Об этом говорится в сообщении компании.

Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов провел заседание штаба по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения площадок Всемирного фестиваля молодежи, который состоится с 1 по 7 марта. Он также проинспектировал ряд энергообъектов, отмечают в компании.

"Россети" в полном объеме выполнили необходимые подготовительные мероприятия. Проведены противоаварийные тренировки персонала. Ситуационно-аналитическим центром организован круглосуточный мониторинг функционирования инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.

Для резервирования подготовлены восемь дизель-генераторных установок общей мощностью свыше 2,7 МВт и семь источников бесперебойного питания (в сумме более 1,1 МВт). Всего в схеме "усиленной" эксплуатации задействованы 89 бригад, 381 человек и 43 единицы техники.

Всемирный фестиваль молодежи - самое масштабное молодежное событие в мире для лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Мероприятие пройдет в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Планируется, что фестиваль соберет более 20 тыс. российских и иностранных участников.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.