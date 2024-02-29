Чистая прибыль ТМК по МСФО за 2023 год составила 39,38 млрд рублей

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 23,9%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель труб "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по итогам 2023 года снизила чистую прибыль по МСФО на 6%, до 39,38 млрд руб. против 41,93 млрд руб. годом ранее, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA в 2023 году по сравнению с показателем годом ранее практически не изменился и составил 130,1 млрд рублей.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 23,9%, увеличившись на 3,2 п. п. Общий долг по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 316 млрд рублей, чистый долг находился на уровне 246 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 1,9х. Объем реализации трубной продукции 2023 году составил почти 4,2 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3,43 млн тонн, а сварных труб - 762 тыс. тонн.