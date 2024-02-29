В Швеции ВВП снижается третий квартал подряд

По данным Центрального статистического бюро, уровень потребления домохозяйств продемонстрировал рост после падения пять кварталов подряд

СТОКГОЛЬМ, 29 февраля. /ТАСС/. ВВП Швеции сокращается третий квартал подряд, однако уровень потребления домохозяйств при этом растет. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального статистического бюро (ЦСБ).

Падение ВВП в четвертом квартале 2023 года составило по сравнению с предыдущим 0,1%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,1%. Одно из объяснений экономисты видят в сокращении жилищного строительства.

Уровень потребления домохозяйств продемонстрировал рост после падения пять кварталов подряд, отмечается в пресс-релизе ЦСБ.

"ВВП уменьшается третий квартал подряд. Снижение во многом объясняется сокращением инвестиций в нематериальные активы и жилье, а также ростом импорта услуг. Однако после пяти кварталов сокращения потребительские расходы домохозяйств выросли", - прокомментировала ситуацию глава отдела национальных расчетов ЦСБ Йессика Энгдал.