"Сбер" с 29 февраля расширяет лимит по льготной семейной ипотеке до 30 млн рублей

В рамках программы можно приобрести квартиру на первичном рынке

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. "Сбер" с 29 февраля увеличивает максимальную сумму кредита по льготной программе "Семейная ипотека" до 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. <...> А уже с 29 февраля клиенты Сбербанка могут взять "Семейную ипотеку" на "Домклик" с увеличением максимальной суммы лимита до 30 млн рублей. В рамках программы можно приобрести квартиру на первичном рынке", - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тыс. ипотек на сумму 1,2 трлн рублей, отметил "Сбер".

Ранее 29 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки с сохранением ее базовых параметров.