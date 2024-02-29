В Киеве заявили, что Украине в месяц нужно получать $3 млрд внешнего финансирования

По информации украинского Минфина, с февраля 2022 года Киев получил от стран G7 и ЕС около $63 млрд

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бюджет Украины ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Об этом заявил глава министерства финансов страны Сергей Марченко.

"В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около $3 млрд. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", - приводит пресс-служба ведомства слова министра на встрече финансового блока G7, на которой он выступил в онлайн-формате.

По информации украинского Минфина, с февраля 2022 года Киев получил от стран G7 и ЕС около $63 млрд.

На 2024 год на Украине запланирован рекордный дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. В Киеве признают, что без поддержки западных доноров смогут покрыть только невоенные расходы бюджета, а в случае неполучения финансовой помощи столкнутся с серьезными проблемами при выплате соцпособий и зарплат бюджетникам.

Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается уже более четырех месяцев, а страны ЕС только 1 февраля утвердили помощь Киеву в размере 50 млрд евро на четыре года, из-за чего первый транш по программе поступит в марте. 28 февраля Минфин сообщил, что с начала года Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи через проекты Всемирного банка.

Как отмечал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экономика страны показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше. При этом он подчеркивал, что западные "партнеры" не намерены списывать Киеву долги и будут требовать возвращения денег, которые сейчас выделяют на его поддержку.