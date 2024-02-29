Time: в Сингапуре построят крупнейший в мире завод по очистке морской воды от CO2

В случае успешной реализации пилотной программы планируется реализация подобных проектов по всему миру, что поможет снизить скорость глобального изменения климата

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Национальное водное агентство Республики Сингапур совместно со стартапом Equatic, финансируемым Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, построит в Сингапуре крупнейший в мире завод по очистке океана от углекислого газа. В случае успешной реализации пилотной программы планируется реализация подобных проектов по всему миру, что поможет снизить скорость глобального изменения климата, сообщает журнал Time.

"Как только данный объект выполнит возложенные на него задачи, Equatic масштабирует подобные предприятия по всему миру", - приводит журнал выдержку из попавшего в его распоряжение заявления университета. Завод в Сингапуре станет развитием проектов по строительству малых очистительных станций данного типа, которые уже работают в Сингапуре и порте Лос-Анджелеса. Предприятие стоимостью $20 млн построят к 2025 году, оно сможет ежегодно удалять до 4 тыс. тонн углекислого газа из океана.

Сообщается, что технология Equatic основана на электролизе, в результате которого углекислый газ преобразуется в твердые вещества. Соленая вода на единицу объема содержит почти в 150 раз больше углекислого газа, чем воздух. Предполагается, что завод будет очищать морскую воду от углерода, а затем закачивать ее обратно в акваторию, тем самым обновляя возможности мирового океана по поглощению газа из атмосферы.

Национальное водное агентство Сингапура также рассматривает возможность применения побочных продуктов процесса очистки в других отраслях. Твердые углеродные соединения могут использоваться в строительстве для производства цемента или бетона. В то же время выделяемый во время электролиза водород также возможно будет задействовать для генерации электроэнергии для обеспечения питанием самого процесса очистки.