В Сейм Литвы внесли предложение запретить транспортировку зерна из России

Предложение было выдвинуто на фоне готовящихся 1 марта на литовско-польской границе акций протестов польских фермеров в связи с манипуляциями с украинским зерном

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы зарегистрировала в секретариате законодательного собрания предложение полностью запретить транспортировку через территорию страны российского и белорусского зерна и зернопродуктов. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по делам деревни Викторас Пранцкетис.

"Наше предложение связано с тем, чтобы к нам - ни в Литву, ни в Польшу - зерно из этих стран не поступало", - сказал он. Зерно и зернопродукты под санкциями ЕС не находятся. В Литву они в основном ввозятся для перевалки через Клайпедский порт.

Это предложение выдвинуто на фоне готовящихся 1 марта на литовско-польской границе акций протестов польских фермеров в связи с манипуляциями с украинским зерном. Поляки утверждают, что литовские грузоперевозчики незаконно возвращают проследовавшее через их страну зерно обратно в Польшу. "Это станет знаком для поляков, что мы принимаем меры, чтобы зерно хотя бы с той стороны не накаляло ситуацию на рынке", - сказал Пранцкетис.