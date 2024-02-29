Чекунков заявил о готовности ДФО делиться опытом по реализации мастер-планов с регионами

Глава Минвостокразвития отметил, что реализация мастер-планов уже ведется на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Дальний Восток готов делиться опытом по реализации мастер-планов со всеми регионами РФ. Об этом журналистам после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Путин во время послания поручил расширить программу мастер-планов развития городов, которая должна будет охватить более 2 тыс. населенных пунктов.

"Распространение дальневосточного опыта подготовки мастер-планов на всю Россию - это важнейшее решение президента. Нами наработан большой опыт анализа экономики городов и скоординированной работы урбанистами, архитекторами, экономистами. <...> Мы готовы будем делиться наработанным опытом со всеми регионами Российской Федерации. Прежде всего с регионами Донбасса и <...> регионами новых территорий", - сказал Чекунков.

Глава Минвостокразвития отметил, что реализация мастер-планов уже ведется на Дальнем Востоке. "Правительством уже принято соответствующее решение по городам Дальнего Востока, по 22 агломерациям. До 1 ноября будут приняты решения по 16 опорным агломерациям Арктической зоны РФ", - пояснил он.

Идею масштабной реновации городов Дальнего Востока Путин поддержал в 2021 году. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек.

В июле президент РФ поручил кабмину совместно с регионами определить перечень опорных пунктов в Арктике и подготовить мастер-планы их развития до 2035 года. Глава государства подчеркнул, что практическую реализацию мероприятий в городах Арктической зоны важно начать уже с 2025 года.