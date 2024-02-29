Дополнительно 600 млрд рублей нужно для продления программы маткапитала до 2030 года

Вице-премьер РФ отметила, что деньги пойдут на цели поддержки семей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. 600 млрд рублей дополнительно понадобится на продление программы материнского капитала в РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об итогах реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

"Президент принял решение о продлении программы маткапитала после 2026 года, до 2030 года. Мы с Минтрудом уже быстро все посчитали. Это дополнительно до 2030 года 600 млрд рублей, которые пойдут на цели поддержки семей", - сказала она на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.