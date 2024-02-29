В Госдуме ожидают дополнительных мер налоговой поддержки проектов по импортозамещению

Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин отметил высокую оценку президентом Владимиром Путиным темпов экономического роста России

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ожидает предложений по дополнительным мерам поддержки проектов по импортозамещению и технологическому суверенитету. В частности, такой мерой может стать корректировка налогообложения таких проектов, заявил ТАСС Топилин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

Он отметил высокую оценку президентом темпов экономического роста страны. "Благодаря ответственности российского бизнеса, который работал в непростых условиях, важно, что было отмечено то, что российская экономика стала самой большой в Европе, и, соответственно, в ближайшее время станет четвертой экономикой в мире. Последние цифры - рост ВВП в январе составил 4,6%, то есть даже больше, чем в среднем за год, происходит ускорение", - указал депутат.

Топилин подчеркнул значимость для экономики мероприятий, которые обозначил президент: это и "дополнительное наполнение Фонда развития промышленности, и развитие технопарков с соответствующим финансированием промышленной ипотеки", пояснил глава комитета.

По его мнению, все это потребует настройки налоговой системы. "Было дано также поручение правительству вместе с Думой посмотреть, что подкорректировать по налогам. Я думаю, что здесь тоже будут предложения, связанные с возможными дополнительными мерами поддержки проектов по импортозамещению и технологическому суверенитету", - сказал Топилин. Он напомнил, что сейчас правительство завершает работу над новым законом о технологической политике, и предположил, что "это тоже будет в ближайшее время сделано".

"Я бы отметил еще то, что связано с реформированием системы ЖКХ. 4,5 трлн рублей вложений, в том числе частных инвестиций, до 2030 года - это значит, что надо совершенствовать в том числе механизм концессий, и мы тоже готовим такой законопроект с правительством вместе, и есть по этому поводу определенные наработки", - добавил парламентарий.

Среди ключевых моментов послания Топилин упомянул также списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. "Это означает, что у субъектов РФ будут появляться новые источники для финансирования инфраструктурных проектов, финансовые возможности для их наращивания", - отметил глава комитета. "Будем с правительством сейчас составлять план действий, будет перечень поручений президента по исполнению послания", - заключил он.