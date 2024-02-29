Создание инфраструктуры для курорта на восточном берегу Байкала потребует 15 млрд рублей

Деньги, в частности, направят на строительство и ремонт причальных и очистных сооружений, реконструкцию дорог и взлетно-посадочной полосы в селе Горячинск

УЛАН-УДЭ, 29 февраля. /ТАСС/. Создание обеспечивающей инфраструктуры для развития круглогодичного курорта на восточном берегу Байкала - в Бурятии потребует 15 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр туризма республики Алдар Доржиев.

О том, что до 2030 года на Байкале появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что строительство байкальского курорта является частью крупного проекта "Пять морей".

"Благодаря инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова в этот масштабный проект - "Пять морей" - включены крупные инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые на территории республики. В первую очередь, речь идет о проектах по строительству круглогодичных отелей и курортов в границах Особой экономической зоны "Байкальская гавань", а также инвестпроектах в пределах ТОР "Бурятия" - в частности, курорт "Горячинск". Для реализации этих проектов потребуется создание объектов обеспечивающей инфраструктуры общей стоимостью 15 млрд рублей", - сказал Доржиев.

Средства планируется направить на строительство и ремонт причальных и очистных сооружений, реконструкцию дорог, объектов водоснабжения и электроэнергетики и взлетно-посадочной полосы в селе Горячинск. "Создание этих объектов будет способствовать соблюдению принципа "ноль отходов", на что акцентировал свое внимание президент России", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в результате создания морского курорта на Байкале в Бурятии планируется привлечение около 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Турпоток с вводом новых объектов - отелей, туркомплексов будет увеличен до 2 млн человек, при этом будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест. "Внимание президента к этому новому масштабному проекту по созданию морского круглогодичного курорта на Байкале позволит реализовать эти планы в полном объеме и кратчайшие сроки", - уверен министр туризма Бурятии.

Первый крупный отель

Как сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов, на восточном берегу Байкала сейчас реализуются проекты шести резидентов. Первый объект - отель уровня четыре звезды на 154 номера планирует открыть в 2025 году компания "Грин Флоу Байкал", имеющая опыт строительства в Краснодарском крае. Стоимость проекта - 2,5 млрд рублей. Кроме номеров и ресторана инвестор построит на участке Турка термальный комплекс под открытым небом.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Резиденты ОЭЗ - компании "Грин флоу Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Путник Сибирь", "Космос отель Байкал", "АМАР" и "Молодость. Байкал".