Кабмин с 1 марта возвращает на год гибкие экспортные пошлины на уголь в размере 4-7%

Они будут действовать по 28 февраля 2025 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство России с 1 марта по 28 февраля 2025 года вводит гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля в размере от 4% до 7% при курсе выше 80 рублей за $1. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 февраля.

"Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за $1 пошлина будет нулевой. Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года", - сказано в сообщении кабмина.

Как следует из постановления, при курсе в 80-85 рублей за $1 размер пошлины составит 4%, при 85-90 рублях - 4,5%, при 90-95 рублях - 5,5%, при курсе более 95 рублей - 7%.

Аналогичные пошлины на вывоз угля уже действовали с 1 октября до 27 декабря 2023 года, затем экспортная пошлина для угля была отменена.

Ранее источники ТАСС сообщали, что ведомства РФ обсуждают возможность возврата экспортных пошлин на уголь с привязкой к курсу рубля.