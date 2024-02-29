Бакинский метрополитен планирует в течение трех лет закупить в России 65 вагонов

В течение 2024 года предусмотрено закупить 35 вагонов, сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов

БАКУ, 29 февраля. /ТАСС/. Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Бакинский метрополитен" до конца 2026 года планирует закупить в России 65 новых вагонов. Об этом сообщил заместитель председателя ЗАО Идаят Мамедов.

"Договоренность с российской стороной о приобретении вагонов уже достигнута. Мы планируем до конца 2026 года закупить в России 65 новых вагонов", - сказал Мамедов журналистам.

Он уточнил, что в течение 2024 года предусмотрено закупить 35 вагонов, а в последующие два года - еще 30.

"Все зависит и от возможностей российского завода ("Метровагонмаш" - прим. ТАСС)", - отметил Мамедов.

ОАО "Метровагонмаш" поставляет подвижной состав для бакинского метрополитена с 1967 года. В настоящее время в подземке столицы Азербайджана эксплуатируется более 300 вагонов мытищинского завода.