Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 12,58 рубля, доллара - до 91,15 рубля, курс евро - до 98,61 рубля

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся в "зеленой зоне". По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3 256,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,12%, до 1 127,32 пункта. Курс юаня снизился на 0,16%, до 12,582 рубля, доллара - на 0,01%, до 91,15 рубля, курс евро - на 0,38%, до 98,61 рубля.

"К вечеру четверга, 29 февраля, российский фондовый рынок после заявлений президента РФ Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию и на фоне уверенно дорожающего рубля завершил торги в хорошем плюсе", - рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Укрепление рубля и небольшой минус по нефти "не сильно смущали покупателей", а участники торгов позитивно оценили экономический блок послания президента РФ Федеральному собранию, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки "М.Видео" (+7,42%), "Аэрофлота" (+3,3%), "Совкомфлота" (2,31%) и акции ММК (+2,17%).

"Лидерами понижения снова оказались депозитарные расписки Qiwi (-6,8%), скорее всего, из-за негативного новостного фона", - отметила Мильчакова. Кроме того, в минусе оказались расписки "Эталона" (-4,11%), привилегированные акции "Мечела" (-3,08") и котировки ТГК-1 (-1,45%).

Прогноз на 1 марта

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал, на какие события завтра стоит обратить внимание. "В пятницу будет опубликована важная статистика - февральские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг КНР и предварительный ИПЦ [индекс потребительских цен] еврозоны за минувший месяц. Завтра будут опубликованы финансовые результаты по РБСУ компании "Россети Ленэнерго" и "Юнипро", - сказал он.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 марта - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90,5-92,5 рубля.

По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в пятницу проведет день в диапазоне 3 200 - 3 300 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 89,5-92 рубля. Прогноз по паре евро/рубль - 97-99 рублей, по юань/рубль - 12,5-12,9 рубля.