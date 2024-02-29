В РФ производство шоколада и продуктов с какао в январе выросло на 6,3%

Оно достигло 76,2 тыс. тонн

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Производство кондитерских изделий в России в январе 2024 года выросло на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 315,7 тыс. тонн, в том числе шоколада и содержащих какао продуктов - на 6,3%, до 76,2 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз России.

"В январе 2024 года увеличились объемы производства ряда важнейших видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В том числе сыров, масел, сахара и других видов социально значимых продуктов. Стоит также отметить рост выпуска кондитерских изделий на 6,6%, до 315,7 тыс. тонн, в том числе шоколада и содержащих какао продуктов - на 6,3%, до 76,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В январе текущего года также выросло производство сахара - на 48,1%, до 548,7 тыс. тонн. "Положительная динамика связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 млн тонн и стал вторым в истории страны", - отмечается в сообщении министерства.

Минсельхоз также сообщает о росте производства макаронных изделий - на 14,5%, до 125 тыс. тонн, круп - на 10,4%, до 139,8 тыс. тонн, колбасных изделий - на 5,5%, до 187,2 тыс. тонн, муки - на 5,3%, до 766,5 тыс. тонн, хлеба - на 2,5%, до 509,7 тыс. тонн.

Также в январе 2024 года было сварено 68,9 тыс. тонн сыров, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выпуск растительного масла вырос на 19,1% до 896,1 тыс. тонн, сливочного - на 3,3% до 26,6 тыс. тонн.