В Дагестане впервые начали промышленное выращивание голубики

В регионе заложили первый сад площадью 1 га

МАХАЧКАЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Первый в Дагестане сад с голубикой заложили в Магарамкентском районе Дагестана на площади 1 га. Осенью площадь закладки будет увеличена до 5 га, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В одном из хозяйств села Яраг-Казмаляр под эту ягоду отвели 1 га, который уже обеспечен 3,5 тыс. кустами безвирусного посадочного материала. Осенью площадь под закладки планируется расширить до 5 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве, подобный ягодный сад закладывается в регионе впервые. Инвестором проекта выступил аграрий Леонид Обухов из Нижегородской области.

В 2023 году в Дагестане было произведено более 7,5 тыс. тонн ягодных культур. Это почти 40% от общего объема выращенных ягод в Северо-Кавказском федеральном округе.