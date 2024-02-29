Bloomberg: Байден хочет, чтобы G7 выработала план по использованию активов РФ к июню

По сведениям источников агентства, американский лидер добивается того, чтобы эти активы были направлены на финансирование бюджетных нужд Киева, а также на дальнейшее восстановление Украины

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден хочет, чтобы Группа семи (G7) к июньскому саммиту выработала стратегию по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер добивается того, чтобы замороженные активы РФ были направлены на финансирование бюджетных нужд Киева, а также на дальнейшее восстановление Украины.

Ранее агентство сообщало, что представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили обеспокоенность по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы двадцати (G20). По его информации, Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются потенциальных ответных мер РФ в отношении европейских активов, негативного влияния подобного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".