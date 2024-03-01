Во Владивостоке запустят шесть новых насосных станций

Объем очистки стоков в городе составит 95%

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Краевое предприятие "Приморский водоканал" запустит в работу шесть новых насосных станций во Владивостоке. Объем очистки стоков составит 95%, сообщили ТАСС в пресс-службе "Примводоканала".

"После запуска шести новых станций общий объем очистки составит 95%. Сейчас объем сточных вод во Владивостоке, подвергающийся очистке и обеззараживанию на очистных сооружениях, составляет 85% и 81% на острове Русском соответственно. На сегодняшний день работают четыре комплекса очистных сооружений открытого типа", - отметили в предприятии.

В "Примводоканале" добавили, что продолжаются работы по переключению выпусков без очистки в централизованную систему водоотведения. На 2024-2025 годы планируют составить проект переноса стоков с бухты Новик в Глубоководную. Заключены договоры по проекту реконструкции системы водоотведения Владивостока.