"Известия": Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Предложенные нормы создадут риски возникновения конфликтных ситуаций между производителями одежды, торговой сетью, потребителями и надзорными органами, пишет газета

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор раскритиковал разработанный Роскачеством стандарт "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования", указав, что предложенные нормы могут вызвать конфликты между производителями, торговой сетью и надзорными органами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ техкомитета по стандартизации "Игрушки и товары для детства", который собирал позиции отрасли и регуляторов.

В Роспотребнадзоре газете заявили, что стандарт содержит ссылки на устаревшие или частично отмененные ГОСТы. В службе также указали на несоответствие понятийного аппарата нового стандарта действующим нормам на уровне Евразийского экономического союза, обязательном для соблюдения в России.

Так, в отличие от предложенного ГОСТа, в техническом регламенте "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" нет терминов "школьная форма", "одежда со стандартными потребительскими свойствами", "одежда торжественная" и требований к этим видам изделий. А значит, стандарт и техрегламент противоречат друг другу, подчеркнули в ведомстве.

ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения к гигроскопичности (влагопроницаемости), воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости к истиранию тканей, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ГОСТе есть требования, которые конфликтуют с техрегламентом на детскую продукцию.

Применение стандарта "создаст риски возникновения конфликтных ситуаций между производителями одежды, торговой сетью, потребителями и надзорными органами", поэтому Роспотребнадзор не поддерживает разработку этого ГОСТа, говорится в документах техкомитета.

В Роскачестве сообщили также, что в стандарт готовы внести изменения. "Стандарт можно скорректировать, если эксперты согласятся, что некоторые нормы противоречат законодательству. Пока Институт стандартизации их не выявил. Кроме того, изменения возможны, если это понадобится для консенсуса при голосовании за проект документа", - отметили в организации.