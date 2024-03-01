В Хабаровском крае в модернизацию коммунальных сетей вложат около 1 млрд рублей

Из них более 0,6 млрд рублей выделили из Фонда развития территорий

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят порядка 1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2024 году.

"В 2024 году предусмотрено около 1 млрд рублей, из них более 0,6 млрд рублей - это средства Фонда [развития территорий]. За счет средств в этом году планируется реализовать пять мероприятий", - проинформировали в региональном правительстве.

Будет построена сеть теплоснабжения жилого массива Бяудэ в рабочем поселке Майском в Советско-Гаванском районе, реконструирована сеть водоотведения-канализации в городе Советская Гавань, сети теплоснабжения Высокогорненского городского поселения в Ванинском районе, сети водоснабжения в поселке Монгохто и в поселке Солнечный Хабаровского края. Работы в Майском почти завершены, по остальным объектам разрабатывается проектно-сметная документация.

Масштабная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в крае с прошлого года. Она финансируется из разных источников, в том числе Фондом развития территорий. По данным краевого министерства ЖКХ, общая стоимость программы с учетом софинансирования регионального и местного бюджетов составляет 1,4 млрд рублей. Два объекта сдали в прошлом году. В частности, была построена новая водопроводная сеть в частном секторе Хабаровска в районе от улиц Шелеста до улицы Передовой и от улицы Безымянной до улицы Северной. Там провели свыше 1,5 км сетей, на что направили более 35,5 млн рублей, уточнили ТАСС в краевом правительстве.

Также была капитально отремонтирована сеть водоснабжения от водозабора до водонапорных башен села Бычиха в Хабаровском районе, реконструирована насосная станция. "Это позволило улучшить качество коммунальных услуг почти для 2 тыс. человек. Всего было направлено на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023 году почти 0,4 млрд рублей", - рассказала заместитель начальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры - начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ Лариса Мицкая.

По итогам реализации программы будут заменены почти 66 км сетей, что позволит сократить аварийность коммунальной инфраструктуры на 6%, а к концу 2027 года - на 12%.