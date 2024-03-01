Си Цзиньпин заявил, что Китай должен извлечь выгоду из освоения новых источников энергии

Председатель КНР также напомнил, что энергетическая безопасность связана с общим экономическим и социальным развитием страны

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал обеспечить энергетическую безопасность Китая и извлечь выгоду из освоения источников новой энергии. Как передает агентство Xinhua, об этом китайский лидер заявил на состоявшемся в четверг совещании Политбюро ЦК КПК, посвященном новым технологиям в области энергетики и энергетической безопасности страны в связи с глобальным изменением климата.

"Мы должны воспользоваться ситуацией и извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Мы будем энергично продвигать высококачественное освоение новых источников энергии в нашей стране, надежно обеспечивать энергетическую безопасность для модернизации в китайском стиле и вносить больший вклад в совместное построение чистого и красивого мира", - цитирует агентство выступление главы государства и правящей партии.

Си Цзиньпин напомнил, что энергетическая безопасность связана с общим экономическим и социальным развитием страны. Он признал, что китайская энергетика по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами, такими как "огромное давление спроса, многочисленные ограничения предложения и трудная задача экологичного и низкоуглеродного перехода". При этом, подчеркнул глава Китая, выходом для решения этих проблем является энергичное освоение новых источников энергии.

Председатель КНР среди прочего призвал ускорить строительство сетей зарядных станций для поддержки быстрого развития транспортных средств на новых источниках энергии.