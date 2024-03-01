В Австралии заявили, что не будут отправлять уголь на Украину в ответ на запрос Киева

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, "Украина находится очень далеко и может найти энергоресурсы гораздо ближе"

СИДНЕЙ, 1 марта. /ТАСС/. Австралия не будет отправлять свой уголь на Украину в ответ на просьбу Киева о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По словам премьер-министра, Австралия не будет отправлять свой уголь Киеву, поскольку "Украина находится очень далеко и может найти энергоресурсы гораздо ближе". "Есть уголь намного ближе к Украине, и его можно использовать вместо того, чтобы везти из Австралии. Такова реальность. Мы находимся далеко и наш уголь, экспортируется на север, нашим ближайшим соседям, Китаю и Индии", сказал Альбанезе в эфире радиостанции 3AW, вещающей из Мельбурна.

Также австралийский премьер напомнил, что Канберра и без отправки угля "является одним из крупнейших доноров Украины, из не входящих в НАТО стран". "Недавно мы объявили о новом пакете помощи в размере 50 млн австралийских долларов [около $ 32,5 млн] и эту сумму они [украинцы] могут использовать для покупки оружия или энергии", - заключил он.

Ранее Австралия объявила о выделении Украине нового пакета финансовой помощи для покупки вооружений. После направления еще 50 млн австралийских долларов общая сумма средств, направленных Канберрой на помощь Киеву, превысила 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Из них более 780 млн австралийских долларов (около $510 млн) были потрачены непосредственно на закупку оружия и боеприпасов. Кроме этого, Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое и другое оружие, а также партию беспилотных летательных аппаратов.