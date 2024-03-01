В Кузбассе заявили, что угольщики могут снизить инвестпрограммы из-за экспортных пошлин

Угольные цены в начале 2024 года значительно снизились после их роста в 2022 году

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Возврат экспортных курсовых пошлин на уголь увеличит налоговую нагрузку на предприятия, а также может привести к снижению инвестиционных программ развития угольщиков. Об этом заявил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев.

Ранее правительство РФ сообщило, что с 1 марта по 28 февраля 2025 года вводит гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля в размере от 4% до 7% при курсе выше 80 рублей за $1. Аналогичные пошлины на вывоз угля уже действовали с 1 октября до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.

"На сегодняшний день делать выводы об устойчивости восстановления преждевременно. Кроме того, даже с учетом традиционно высокой доли продаж угля по долгосрочным контрактам, отмеченный рост вряд ли сможет укрепить экономику угольной отрасли, так как 28.02.2024 Правительством Российской Федерации восстановлены до конца февраля 2025 года отмененные всего два месяца назад экспортные курсовые пошлины на уголь. Введение данных пошлин увеличит налоговую нагрузку на предприятия, в результате этого могут снизиться инвестиционные программы развития угольщиков", - написал Токарев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что угольные цены в начале 2024 года значительно снизились после их роста в 2022 году. "В середине января текущего года цены опустились еще ниже и временами доходили до $90 за тонну. За последнюю декаду февраля текущего года один из ведущих мировых индексов цен на энергетический уголь API2 (Северная Европа) восстановился до $104 за тонну.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. По итогам 2023 года добыча угля в Кузбассе снизилась примерно на 5% до 214,2 млн тонн.