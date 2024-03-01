Чистая прибыль "Распадской" по МСФО в 2023 году снизилась до $440 млн

Чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом капитальных вложений составил $57

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль угольной компании "Распадская" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2023 году по сравнению с показателем 2022 года на 43,7%, до $440 млн. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка "Распадской" за отчетный период снизилась на 22,5% - до $2,2 млрд против $2,84 млрд годом ранее на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь, уточнили в компании. Операционная прибыль сократилась почти в 2 раза, до $519 млн против $1 млрд годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 47%, до $689 млн по сравнению с $1,3 млрд в 2022 году. Основное влияние на падение показателя в отчетном периоде оказало снижение цен реализации угольной продукции, добавили в "Распадской".

Чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом капитальных вложений составил $57 млн против $684 млн в 2022 году. Денежная себестоимость тонны концентрата снизилась до $60 против $66 в 2022 году на фоне снижения курса рубля, а также усилий менеджмента компании по сокращению издержек.

Операционные показатели

По итогам 2023 года объем добычи рядового угля всех марок компанией снизился до 18,9 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2022 году (-12%) в годовом выражении. Объем продаж сохранился практически на уровне прошлого года и составил 14,5 млн тонн угольной продукции против 14,2 млн тонн в 2022 году.

"В 2023 году проблемы с добычей рядового угля на некоторых наших предприятиях, а также заметно снизившиеся цены реализации продукции негативно повлияли на финансовый результат", - приводится в сообщении компании комментарий менеджмента "Распадской".

Менеджмент компании отметил, что 2023 год стал для "Распадской" непростым, "богатым на вызовы, поиски новых решений и путей развития", при этом, благодаря усилиям коллектива компания показала небывалую устойчивость. "Между тем тревожные тенденции и вызовы в экономике по-прежнему продолжают оказывать на нас давление. Усиливается конкуренция за клиента на внутреннем рынке, остаются логистические ограничения по вывозу угля на экспортных направлениях", - добавили в "Распадской".