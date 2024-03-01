"Распадская" оценила прибыль от продажи шахты "Абашевская" в $35 млн

"Абашевская" владеет лицензией на подземную отработку углей коксующихся марок

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Распадская" оценила прибыль от продажи шахты "Абашевская" холдингу "Топпром" в $35 млн, следует из отчета компании по МСФО за 2023 год.

"В 2022 году группа получила полную сумму денежного возмещения авансом (460 млн рублей или приблизительно $7 млн США). В январе 2023 года, когда контроль над дочерней компанией перешел к покупателю, сделка была завершена. Группа признала прибыль от продажи шахты "Абашевская" в сумме 35 млн долларов США", - говорится в документе.

Холдинг "Топпром" стал новым собственником шахты "Абашевская", которая ранее принадлежала угольной компании "Южкузбассуголь" (входит в Распадскую угольную компанию). "Абашевская" владеет лицензией на подземную отработку углей коксующихся марок.

Угледобыча на новокузнецкой шахте "Абашевская" была завершена в 2014 году. Причиной остановки производства стали технологические сложности ведения горных работ и высокая себестоимость угольного концентрата. "Топпром" сможет отрабатывать угольные запасы шахты "Абашевская" без ее расконсервации с использованием горных выработок шахты "Юбилейная" (входит в состав холдинга).