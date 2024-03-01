FT: доля Китая в мировом производстве кобальта достигнет к 2025 году 60%

По данным газеты, это произойдет на фоне рекордного профицита металла на мировом рынке в 2023 году

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Китай к 2025 году будет производить почти 60% кобальта в мире на фоне рекордного профицита металла на мировом рынке в прошлом году. Об этом сообщила газета Financial Times.

Сейчас доля КНР в производстве этого металла, используемого в электронике, электромобилях и авиации, составляет 54%, что превысило прошлогодние оценки экспертов. Согласно их прогнозам, этот показатель в ближайшие два года должен был составить около 50%.

По информации британской торговой компании Darton Commodities, производство данного металла в мире выросло в 2023 году на 17% по сравнению с предыдущим, что привело к его переизбытку в условиях замедления спроса на электромобили. Тогда же в мировые лидеры по уровню производства вышла китайская горнодобывающая и металлургическая компания CMOC, которая обошла швейцарский торговый дом Glencore, говорится в отчете.

"Избыточное предложение кобальта, вызванное наращиванием производства на предприятиях ДР Конго и Индонезии, в сочетании с замедлением роста спроса на электромобили привело к рекордному его профициту в 2023 году", - отметил глава Darton Commodities Андрис Гербенс. Спрос вырос всего на 12%, добавил он.