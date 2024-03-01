В КНР заявили, что Байден мешает развитию автопрома США, политизируя вопросы экономики

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что потребители во всем мире приобретают произведенные в стране машины за применяемые в них технические инновации и качество, а не из-за якобы "недобросовестной практики"

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден политизирует вопросы торгово-экономического сотрудничества, тем самым создавая препятствия для развития американского автопрома. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Такая практика политизации экономических и торговых вопросов будет только мешать развитию автомобильной промышленности США", - подчеркнула она на брифинге, комментируя расследование в отношении китайских авто, которое ранее инициировал американский лидер.

Как уточнила китайский дипломат, потребители во всем мире приобретают произведенные в Китае машины за применяемые в них технические инновации и качество, а не из-за "недобросовестной практики", в которой Соединенные Штаты пытаются уличить КНР.

Мао Нин отметила, что Китай открыт для мировых производителей, которые "вовсю пользуются преимуществами масштабного китайского рынка". "Американская сторона же, напротив, занимается торговым протекционизмом, проводит дискриминационную политику субсидирования, создает другие препятствия, чтобы серьезно затруднить выход китайских автомобилей на рынок США", - добавила она.

"Мы призываем Соединенные Штаты уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, перестать абстрагировать концепцию национальной безопасности, прекратить дискриминировать и подавлять китайские предприятия, эффективно поддерживать открытую, честную и недискриминационную деловую среду", - подытожила официальный представитель.

Ранее Байден инициировал расследование в отношении импортных китайских автомобилей в связи с возможными угрозами для национальной безопасности США. По его словам, транспортные средства из КНР якобы могут собирать конфиденциальную информацию о гражданах и объектах инфраструктуры, а затем перенаправлять их властям Китая.