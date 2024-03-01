Глава ВТБ признался, что никогда не готовил себе преемника

При необходимости этот вопрос решат акционеры банка, рассказал Андрей Костин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ не готовит себе преемника. При необходимости этот вопрос решат акционеры банка, рассказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с участниками консультационного совета акционеров, аналитиками и журналистами.

"Не потому, что я боюсь - я, наоборот, всех учу: "Вы не бойтесь сильных замов". <…> Не пытайтесь поляну выжигать вокруг себя, это бессмысленно. Поэтому я стараюсь людей учить. <…> Но у меня нет пяти ранжированных преемников. Когда придет время, за меня это решат акционеры", - сказал он.

В 2022 году правительство утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента - председателя правления банка ВТБ еще на пять лет.