ЦБ беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что это вредит интересам заемщиков

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Банк России беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, это вредит интересам заемщиков.

"Нас беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй. Мы навели порядок в качестве отчетности банков, но по качеству данных для бюро кредитных историй мы продолжаем фиксировать значительное количество нарушений. Хотя именно банки - первые, кто заинтересован в полных детальных кредитных историях и в том, чтобы правильно оценивать свои риски. Я уже не говорю о том, что некорректные, неполные или не переданные вовремя данные в БКИ вредят интересам заемщиков и интересам людей. Мы видим это по росту жалоб на недостоверную информацию в кредитной истории", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России "Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка".