В Коми запуск нового газопровода обеспечит топливом 1,9 тыс. домовладений

Объем инвестиций увеличен до 28 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 1 марта. /ТАСС/. Новый межпоселковый газопровод длиной 56 км введен в эксплуатацию в Корткеросском районе Республики Коми. В результате с дорогостоящего мазута на газ переведена местная котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой 335 объектов. Получить топливо смогут и 1,9 тыс. домовладений всего муниципалитета, сообщил на церемонии глава республики Владимир Уйба.

"Приход газа в Корткеросский район и перевод в первую очередь котельных на газ - это судьбоносное решение "Газпрома" и правительства республики. В Корткеросе все сделано очень качественно и в срок, это новый виток в жизни района. Топить мазутом - это вчерашний день, это несовременно, неэкологично и неэкономично. Новый межпоселковый газопровод даст возможность перевести на газ жилые дома. А это полное соответствие тому, что вчера сказал наш лидер, президент России Владимир Путин", - сказал глава региона.

По его словам, Корткеросского района не было в изначальной программе газификации Республики Коми, заключенной на 2021-2025 годы с объемом инвестиций в 11 млрд рублей. По договоренности с ПАО "Газпром" программа расширена, объем инвестиций увеличен до 28 млрд рублей. "Это очень серьезные инвестиции. Но мы все равно договорились с Алексеем Миллером, что в конце 2024 года снова посмотрим на расширение этой программы, потому что газ нужен", - добавил глава республики.

Руководитель региона призвал местных жителей теперь активно подключаться к газу, поскольку спрос даст возможность дальше расширять программу газификации и включать в нее новые населенные пункты. Для этого есть все возможности, из регионального бюджета предоставляется субсидия в 100 тыс. рублей 13 категориям льготников, в том числе семьям участников спецоперации. В прошлом году ею воспользовались около 900 семей, в январе этого года - 60. Субсидия позволяет компенсировать до половины стоимости затрат на газификацию внутри домовладения.

Помимо этого, отдаленные территории можно будет газифицировать за счет сжиженного природного газа (СПГ). "Дочка "Газпрома" - "Газпром СПГ технологии" реализует инвестпроект по строительству к 2025 году двух заводов СПГ мощностью 3 тонны в час. Инвестиции - более 7 млрд рублей. Это не только перевод на газ автобусов и техники, но и локальная возможность газифицировать отдаленные населенные пункты. Например, село Койгородок, куда сложно тянуть [газопровод], более 100 км", - сообщил руководитель республики.

Развитие газификации

Как отметил заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский, потенциал газификации в Коми достаточно большой, это почти 4 тыс. домовладений. Только в Корткеросском районе благодаря приходу газа им "будут обеспечены почти 1 900 домовладений".

Планы по газификации и социальной догазификации выполняются в Коми с небольшим опережением графика, отметил глава республики. После запуска газопровода в Корткеросском районе газ придет в населенные пункты Седкыркещ, Лемью, Визябож и Додзь. Начато строительство сетей в Пажге и Визинге, куда топливо также поступит впервые. Начато проектирование газопровода к селу Объячево. Продолжается строительство межпоселкового газопровода к городу Инта. Газовые сети создадут возможность подключения потребителей, в том числе промышленных предприятий и строящейся котельной в Инте и котельной в поселке Верхняя Инта.