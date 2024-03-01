Силуанов: банки РФ справляются с обеспечением экономики финресурсами в условиях санкций

Министр финансов РФ также отметил, что российские банки должны идти в ногу с инновациями, происходящими в мире

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские банки хорошо справляются с обеспечением экономики страны финансовыми ресурсами в условиях внешних ограничений. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Первая задача [банков] - это обеспечить экономику ресурсами. Желательно "длинными" ресурсами, с тем, чтобы эти ресурсы могли не только обеспечивать текущие потребительские нужды в кредитовании, но и "длинные" деньги. Задача нашей банковской системы заключается в том, чтобы все ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, ограничения по потоку внешних инвестиций, были заменены внутренними финансовыми ресурсами. И хочу сказать, что банки прекрасно справляются с этим", - сказал он.

Силуанов также отметил, что российские банки должны идти в ногу с инновациями, происходящими в мире.