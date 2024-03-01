В Болгарии опасаются роста цен на топливо из-за прекращения использования нефти из РФ

Премьер-министр Николай Денков отметил, что "все зависит от международных рынков и от "Лукойла", который должен обеспечить поставки нефти для своих нужд"

СОФИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Завод "Лукойл нефтохим Бургас" в первый весенний день окончательно потерял право на использование российской нефти для производства топлива. Премьер-министр Болгарии Николай Денков полагает, что это может привести к росту цен на топливо, но угрозы прекращения работы предприятия нет. Об этом глава правительства заявил в парламенте, отвечая на вопросы.

"Да, риск повышения стоимости топлива для потребителей есть. Первое, цена зависит от стоимости нефти на международных рынках. Второе, потому что переход на нероссийскую нефть увеличивает риск с задержкой ее поставок, так как нефть будет доставляться из других источников. Но эти сложности учитывались. Мы должны сделать так, чтобы "Лукойл" ("Лукойл нефтохим Бургас" - прим. ТАСС) продолжал работу, чтобы не было шокового повышения цен", - сказал Денков.

"С сегодняшнего дня все зависит от международных рынков и от "Лукойла", который должен обеспечить поставки нефти для своих нужд", - подчеркнул премьер.

В настоящее время нефтеперерабатывающий завод в Болгарии производит топливо из нефти, поступающей из Казахстана, Ирака и Туниса. По оценке экспертов, ее стоимость выше стоимости российской нефти.

18 декабря депутаты болгарского парламента приняли закон, ограничивающий использование заводом "Лукойла" в Бургасе российской нефти. Перерабатывать российскую нефть заводу полностью запретили с 1 марта 2024 года.