Молдавия надеется на помощь Киева в случае прекращения транзита газа по территории Украины

Президент республики Майя Санду обратила внимание, что окончательного решения о прекращении транзита еще нет

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Молдавия надеется на помощь Киева в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины в 2024 году. Как заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV, у Молдавии могут возникнуть проблемы с электроэнергией, которая сейчас вырабатывается из газа на Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье, принадлежащей российской компании "Интер РАО".

Газ на Молдавскую ГРЭС транспортируется транзитом по территории Украины. Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"Что касается электричества, то мы продолжаем реализацию проекта по подключению к [электросетям] Румынии, однако он не будет готов к концу 2024 года. Надеемся, что мы сможем вернуться к закупкам электроэнергии на Украине. Сейчас там ситуация немного лучше и Украина всегда была открыта для нас в этом вопросе", - сказала Санду.

При этом она обратила внимание, что окончательного решения о прекращении транзита газа через территорию Украины еще нет. "Пока мы не можем с уверенностью говорить, будет транзит или нет", - уточнила она. В январе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, поскольку обе страны входят в европейское Энергетическое сообщество.

Санду обратила внимание, что сегодня Приднестровье не рассчитывается за российский газ, накапливая долги. Этим преимуществом также пользуется Молдавия, которая импортирует вырабатываемую на левом берегу Днестра электроэнергию по ценам, которые примерно 30% ниже рыночных. Ранее молдавская компания "Энергоком" продлила контракт с энергетиками Приднестровья до конца 2024 года.

В 2022 году Молдавия попыталась отказаться от электроэнергии из Приднестровья. Однако в этот период произошли отключения электроэнергии в приграничных областях Украины. Когда Молдавия переключилась на поставки из Румынии, выяснилось, что связывающие две страны линии электропередачи не выдерживают нагрузки.