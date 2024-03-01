Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в 2023 году выросла в 2,2 раза

Она достигла 21,48 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Юнипро" по итогам 2023 года получила 21,48 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что в 2,2 раза выше показателя за 2022 год, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 11,7%, до 124,19 млрд рублей.

Валовая прибыль за 2023 год увеличилась на 10,1%, до 37,51 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 23,72 млрд рублей, увеличившись 2,2 раза по сравнению с 2022 годом.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому эти 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.