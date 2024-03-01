Профессор СПБГУ заявил, что интерес разных стран мира к Арктике будет возрастать

В других регионах многие ресурсы близки к исчерпанию, а в Арктике их хватит надолго, пояснил Валерий Конышев

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Международный интерес к Арктике будет возрастать, поскольку это кладовая минеральных ресурсов, которые, когда технологии позволят до них добраться, надолго обеспечат экономическое развитие. Об этом в ходе визита в Нью-Дели заявил ТАСС доктор политических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Конышев.

По словам ученого, началось активное экономическое освоение Арктики. "Почему туда все побежали? Это кладовая ресурсов. Там нефть и газ, биоресурсы, руды, редкоземельные металлы - всего много. В других регионах мира многие ресурсы близки к исчерпанию, а в Арктике их хватит надолго. Главное до них добраться" - пояснил Конышев.

"Интерес к Арктике растет, все страны пытаются зацепиться, потому что потом будет поздно, уже поделят "пирог", - добавил он.

По мнению ученого, для того, чтобы добраться до арктических ресурсов, понадобятся десятки лет. "Но технологии очень быстро развиваются", - отметил Конышев.

Кроме того, профессор отметил значимость Северного морского пути. "В Красном море мы видим всплески нестабильности, плюс к тому он длиннее, чем Севморпуть. Это не значит, что Северный путь его заменит, но разработка этого маршрута перспективна. Его можно использовать как альтернативу южному маршруту, конечно, пока не круглый год, но и здесь Россия прилагает усилия, чтобы в перспективе обеспечить круглогодичную навигацию", - пояснил ученый.