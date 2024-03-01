Мишустин: повышение реальных доходов граждан станет обязательным элементом работы кабмина

Премьер-министр также отметил важность модернизации системы подготовки специалистов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Повышение реальных доходов российских граждан будет одним из обязательных элементов всей работы кабинета министров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Конечно, повышение реальных доходов наших людей - это один из обязательных элементов всей работы [кабмина]", - сказал Мишустин, говоря о работе правительства по реализации озвученного накануне президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

Глава кабмина отметил, что российский лидер в послании сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам и регионам в ближайшие шесть лет. Все решения "призваны обеспечить продолжение поступательного развития" страны - "вне зависимости от чьего-либо влияния извне", подчеркнул премьер.

Поддержка семей с детьми

В социальной сфере ключевым направлением, как напомнил премьер, станет поддержка семей с детьми. Президент представил подробный пакет мер, которые должны быть реализованы в этой сфере. "Среди них - продление до 2030 года семейной ипотеки, выплата 450 тыс. рублей на погашение жилищных кредитов и программы материнского капитала, федеральная помощь регионам, увеличение налоговых вычетов при рождении второго, третьего и последующего ребенка", - перечислил Мишустин.

Жилищные вопросы

Кроме того, продолжил председатель правительства, Путин в ходе послания поручил проработать особые условия ипотечной программы для малых городов и для регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме. "Здесь я прошу [вице-премьеров РФ] Татьяну Алексеевну Голикову, Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - добавил глава кабмина.

Кадры и технологии

Мишустин отдельно отметил важность модернизации системы подготовки специалистов. Он напомнил, что правительству поручено сформировать программу ремонта и оснащения школ и колледжей. "Важно развивать и сферу исследований и разработок", - добавил премьер.

Глава правительства подчеркнул важность запуска нацпроектов технологического суверенитета. "Просто необходимо наладить собственный выпуск станков, оборудования, робототехники, транспорта, беспилотных, авиационных, морских и других систем", - указал Мишустин.

Стране, отметил премьер-министр, нужно продвинуться в сфере "создания новых материалов, химических соединений". При этом Россия будет опираться на свои уникальные возможности в космической и атомной сфере.

Особое внимание, комментируя поставленные в послании парламенту задачи, Мишустин уделил цифровизации. Он напомнил о нацпроекте "Экономика данных", а также том, что кабмину поручено "предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов", которые занимаются обработкой данных и разрабатывают ПО.

Регионы и инвестиции

"Приоритетом остается улучшение делового климата", - напомнил глава правительства. Он рассказал о планах правительства провести налоговую амнистию для небольших компаний, которые "при фактическом росте бизнеса использовали схемы налоговой оптимизации", а также дать право компаниям на кредитные каникулы раз в пять лет.

Мишустин отметил, что "целый ряд решений касается российских субъектов", две трети долгов которых списывается, чтобы суммы смогли пойти "на инвестиции, на инфраструктурные проекты". В частности, должна расшириться программа мастер-планов городов, которая призвана "охватить порядка 2 тыс. населенных пунктов".

Правительство должно подготовить и воплотить программу переселения из аварийного жилья, "продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры". "Отдельное внимание уделим приведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов", - отметил Мишустин и добавил, что кабмин займется также развитием общественного транспорта и парка школьных автобусов.