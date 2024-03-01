Выдача ипотеки с господдержкой в РФ упала в 3,4 раза в январе

Объем оформленных ипотечных кредитов составил 191,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, оформленных в январе 2024 года в рамках льготных государственным программ, снизился в 3,4 раза по отношению к декабрю 2023 года - до 191,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"На фоне январского сокращения спроса на ипотечные кредиты, а также после ужесточения условий по ряду льготных программ выдачи ИЖК в рамках программ господдержки за месяц уменьшились в 3,4 раза - до 191,5 млрд рублей, составив 70,5% совокупной выдачи ИЖК - 657,9 млрд рублей, или 83,8%, в декабре 2023 года", - говорится в отчете.

В ЦБ РФ ожидают "дальнейшее замедление ипотечного кредитования по льготным программам после значительного всплеска во втором полугодии 2023 года", при этом отмечая, что выдача ипотеки по итогам первых трех недель февраля 2024 года сопоставима со значениями трех недель февраля 2023 года: 160 млрд рублей и 176 млрд рублей, соответственно.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе 2024 года выросла на 0,5 п. п. с декабря 2023 года и достигла 8,43% из-за увеличения доли ИЖК по рыночным программам банков с 16,2% до 29,5%.